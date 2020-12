Το τέταρτο πακέτο «δόσεων» που συνδέονται με την ενισχυμένη εποπτεία αποδέσμευσε ο ESM, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της 8ης αξιολόγησης της χώρας τον προηγούμενο μήνα. Το πακέτο φτάνει στα 644,42 εκατομμύρια ευρώ.

O ESM σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η μεταφορά των χρημάτων έγινε στον ειδικό λογαριασμό της χώρας, εξηγώντας ότι αποτελεί εισόδημα που προκύπτει από κέρδη ομολόγων (SMP/ANFA). Είναι μία από τις παρεμβάσεις ελάφρυνσης του χρέους οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα από το 2018.

Τα χρήματα θα ενισχύσουν εμμέσως τα ταμειακά διαθέσιμα. Αφού μειώνεται ισόποσα η δαπάνη αποπληρωμής χρέους.

#ESM, acting as an agent for the euro area member states, completed a transfer of €644.42 million to Greece. This is the fourth transfer of amounts equivalent to the income earned on SMP/ANFA holdings, part of debt relief measures for Greece tied to policy commitments pic.twitter.com/8oByYPUmIy