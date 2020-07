Την παραίτηση της κυβέρνησής του υπέβαλε σήμερα στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ, η οποία έγινε αποδεκτή, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Η κυβέρνηση θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι το διορισμό της νέας κυβέρνησης.

Είναι μία αλλαγή που επιδίωξε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα συγκροτηθεί μία «νέα ομάδα» που θα ακολουθήσει έναν «νέο (πολιτικό) δρόμο» για το τελευταίο μέρος της πορείας μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2022.

#BREAKING France's Prime Minister Edouard Philippe and his ministers submit their resignations pic.twitter.com/om2BtDAxXb