Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Guardian ότι η Σαουδική Αραβία «χάκαρε» το 2018 το κινητό του ισχυρού άνδρα της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Μάλιστα «δούρειος ίππος» φέρεται ότι ήταν ένα μήνυμα που προήλθε από το κινητό του πρίγκιπα-διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Η Σαουδική Αραβία αρνείται τα πάντα και ξεκινά έρευνες.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα το μήνυμα από το νούμερο που χρησιμοποιεί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας-διαδόχου θεωρείται ότι περιείχε ένα κακόβουλο λογισμικό που διείσδυσε στο κινητό του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου και ιδιοκτήτη της Washington Post. Και όλα αυτά περίπου πέντε μήνες πριν από τη δολοφονία του δημοσιογράφου της εφημερίδας Τζαμάλ Κασόγκι στη πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία.

Η έρευνα στο κινητό του Μπέζος ξεκίνησε μετά από τη δημοσίευση λεπτομερειών στην εφημερίδα tabloid National Inquirer για την προσωπική του ζωή και τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε το διαζύγιο του με τη Μακένζι Μπέζος.

Η εφημερίδα που ανήκε τότε στον Ντέιβιντ Πέκερ, στενό φίλο του αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και φίλο του Μπιν Σαλμάν, είχε δημοσιεύσει πρώτο φωτογραφίες και μηνύματα που είχαν υποκλαπεί από το κινητό του Μπέζος, τα οποία αποδείκνυαν την παράνομη σχέση του με την τηλεπαρουσιάστρια Λορίν Σάντσες. Για τη διαρροή των φωτογραφιών είχε κατηγορηθεί ο αδερφός της Σάντσες. Όμως τώρα η έρευνα δείχνει πως πιθανότατα οι φωτογραφίες προήλθαν από το κινητό του επικεφαλής της Amazon μέσω του κακόβουλου λογισμικού.

Η Σαουδική Αραβία αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη. Η πρεσβεία του βασιλείου στις ΗΠΑ με μήνυμα στο Twitter ανέφερε «Πρόσφατες αναφορές στα ΜΜΕ ότι το Βασίλειο βρίσκεται πίσω από το χακάρισμα του τηλεφώνου του Τζεφ Μπέζος είναι παράλογες. Ζητούμε την άμεση διενέργεια έρευνας για να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία».

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.