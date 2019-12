Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα με ανάρτησή του στο twitter, αποκαλύπτει τα βιβλία που ξεχώρισε για το 2019.

«Καθώς τελειώνει το 2019, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ετήσια λίστα των αγαπημένων μου, η οποία έκανε την τελευταία χρονιά λίγο πιο φωτεινή» σημειώνει.

Παράλληλα υπόσχεται ότι σύντομα θα αναρτήσει ανάλογη λίστα και για ταινίες και μουσική. «Θα ξεκινήσουμε με τα βιβλία σήμερα - ταινίες και μουσική σύντομα. Ελπίζω να τα απολαύσετε όσο και εγώ» αναφέρει ο Μπάρακ Ομπάμα.

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok