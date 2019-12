Προκαλεί η Τουρκία καθώς τη Δευτέρα ανακοίνωσε NAVTEX, σε θαλάσσια περιοχή στο κέντρο του Αιγαίου, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Ικαρία, τους Φούρνους και την Πάτμο.

O υδατογραφικός σταθμός της Σμύρνης ανακοίνωσε NAVTEX, η οποία προβλέπει ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, ανάμεσα σε Ικαρία, Φούρνους και Πάτμο.

Σύμφωνα με την NAVTEX, οι στρατιωτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη (18/12) και την Πέμπτη (19/12), από τις 4:00 π.μ. Μέχρι και τις 8 π.μ.

Συγκεκριμένα το κείμενο της NAVTEX αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1507/19

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 18 AND 19 DEC 19 FROM 0400Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N - 026 17.00 E

37 08.00 N - 026 27.00 E

37 05.00 N - 026 09.00 E

37 24.00 N - 026 00.00 E

37 24.00 N - 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

Πηγή: Reader.gr