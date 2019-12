Χιλιάδες ευχετήριες κάρτες παιδιών από σχολεία όλου του κόσμου ταξίδεψαν στο διάστημα και επέστρεψαν στη Γη, με έναν πύραυλο της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της Amazon - και πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου - δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο εμφανίζεται να βγαίνει από έναν πύραυλο που «μόλις» έχει προσγειωθεί στη Γη, μετά από ένα σύντομο ταξίδι στο διάστημα.

Σύμφωνα με σχετικό σημοδίευμα του Forbes, μέσα στην άκατο του πυραύλου δεν υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν όμως χιλιάδες ευχετήριες κάρτες από παιδιά που «Club For The Future», έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που ίδρυσε η Blue Origin. Ο Οργανισμός απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και καθηγητές και η αποστολή του είναι να δώσει συχνή, οικονομική και αξιόπιστη πρόσβαση σε πληροφορίες και προγράμματα που έχουν σχέση με το διάστημα. Στόχος είναι να «δημιουργηθεί» η νέα γενιά διαστημικών εξερευνητών.

«Αυτό το όχημα έχει εκτοξευθεί στο διάστημα και έχει επιστρέψει σώο συνολικά 6 φορές» ανέφερε ο Τζεφ Μπέζος στο tweet του.

Picture perfect flight @BlueOrigin. And this vehicle has now flown to space & back six times making this a new milestone. We carried 23 payloads today including thousands of postcards from kids all over the world for @ClubforFuture. Keep them coming kids & we’ll keep flying them! pic.twitter.com/ZrjaknJh1t