Πυρά κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι για την υπόθεση παραπομπής του πλανητάρχη.

Η ίδια δήλωσε «Ο πρόεδρος Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη του για το προσωπικό του πολιτικό συμφέρον. Οι πράξεις του πλήττουν την ίδια την καρδιά του Συντάγματος μας. Ζήτησα από τον πρόεδρο της επιτροπής δικαιοσύνης να συντάξει τα άρθρα για την παραπομπή του προέδρου Τραμπ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω απαντώντας στη Νάνσι Πελόζι μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!