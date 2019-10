Την εισβολή στη βόρεια Συρία των τουρκικών στρατευμάτων ανακοίνωσε επίσημα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας ότι στόχος του είναι η εξουδετέρωση του «διαδρόμου τρομοκρατίας» στα νότια τουρκικά σύνορα και η επαναφορά της ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος ονόμασε την επιχείρηση «Άνοιξη της ειρήνης».

Νωρίτερα τουρκικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου στο Bloomberg. Μικρή ομάδα τουρκικών δυνάμεων μπήκε το πρωί της Τετάρτης στη Συρία από δύο σημεία στη βορειοανατολική Συρία, αναφέρει το δημοσίευμα. Οι στρατιώτες βρίσκονται κοντά στις πόλεις Ταλ Αμπιάντ και Ρας αλ Αϊν, οι οποίες έχουν κουρδικό πληθυσμό. Αποστολή τους είναι η προετοιμασία για μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Τούρκο αξιωματούχο που μίλησε στο Bloomberg χωρίς να κατονομαστεί.

