Την αμερικανική κυβέρνηση εξουσιοδότησε το Κογκρέσο ώστε να χρησιμοποιήσει κονδύλια ύψους 2,5 δισ. δολαρίων που αποδεσμεύθηκα για το Πεντάγωνο για την οικοδόμηση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, όπως επιθυμούσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Με ψήφους 5-4, το Ανώτατο Δικαστήριο, που πλέον κλίνει προς το συντηρητικό στρατόπεδο, ανέτρεψε την απόφαση ενός δικαστή της Καλιφόρνιας, που είχε απαγορεύει την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου να χρησιμοποιεί μερικά από τα κονδύλια του υπουργείου Άμυνας για την κατασκευή του τείχους με το Μεξικό.

Στο αιτιολογικό της απόφασης του το Δικαστήριο αναφέρει ότι οι ενάγοντες δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την κατανομή των κονδυλίων αυτών διότι «η κυβέρνηση αποδεικνύει επαρκώς, σε αυτό το στάδιο» τη βασιμότητα της επιχειρηματολογίας της.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!