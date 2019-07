Και επισήμως από την Τετάρτη το απόγευμα ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, αφού η βασίλισσα Ελισάβετ του ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης και εκείνος αποδέχτηκε αυτήν την εντολή.

«Εκείνοι που στοιχημάτισαν εναντίον της Βρετανίας θα χάσουν τα πάντα επειδή εμείς θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και θα εκπληρώσουμε τις επανειλημμένες υποσχέσεις του κοινοβουλίου στον λαό και θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου, χωρίς εάν ή όμως», δήλωσε στην πρώτη ομιλία του, έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο νέος πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Αναφερόμενος στις προετοιμασίες για το Brexit, είπε ότι η κυβέρνησή του θα επιταχύνει τις διαδικασίες. «Και τα λιμάνια θα είναι έτοιμα, και οι τράπεζες θα είναι έτοιμες, τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις και τα νοσοκομεία θα είναι έτοιμα και ο φανταστικός τομέας των τροφίμων και της γεωργίας θα είναι έτοιμος και θα περιμένει να πουλήσει ακόμη περισσότερα, όχι μόνο εδώ αλλά σε όλον τον κόσμο», τόνισε.

«Είναι ζωτικής σημασίας να προετοιμαστούμε για τη μακρινή πιθανότητα οι Βρυξέλλες να αρνηθούν να διαπραγματευτούν και να αναγκαστούμε να αποχωρήσουμε χωρίς συμφωνία, όχι επειδή το θέλουμε αλλά επειδή είναι λογικό να προετοιμαστούμε», πρόσθεσε.

Για τη φορολογία, είπε αόριστα ότι θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές ώστε να παράσχει «πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις σε κεφάλαιο και στην έρευνα».

Ο Τζόνσον υποσχέθηκε επίσης ότι θα επιτύχει μια νέα συμφωνία με την Ευρώπη, «μια καλύτερη συμφωνία που θα μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για το Brexit ενώ θα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε μια νέα συναρπαστική εταιρική σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, βασισμένη στο ελεύθερο εμπόριο και την αμοιβαία υποστήριξη», όπως είπε.

Πρόσθεσε ότι είναι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρει μέσα σε 99 ημέρες. «Αλλά δεν θα περιμένουμε 99 ημέρες επειδή ο βρετανικός λαός βαρέθηκε να περιμένει, έχει έρθει η ώρα να δράσουμε, να λάβουμε αποφάσεις, να δώσουμε μια ισχυρή ηγεσία και να αλλάξουμε αυτή τη χώρα προς το καλύτερο», τόνισε.

Αναφερόμενος στο Brexit, δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου, χωρίς «εάν» και «όμως».

