Σε γρίφο εξελίσσεται η ημερομηνία καθώς και ο τρόπος επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου καθώς πρόθεση της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι τα καταστήματα να ανοίξουν τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου με τη μέθοδο click away και click in shop για συγκριμένους κλάδους, με αρκετούς λοιμωξιολόγους ωστόσο να εκφράζουν ακόμα επιφυλάξεις.

Ο εμπορικός κόσμος για ακόμη μία εβδομάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και πιθανότητα η αγωνία του θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, όταν θα υπάρξουν και οι σχετικές αποφάσεις. Ήδη πάντως η πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων κυλάει με δυνατότητα αγορών μόνο μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Σταμπουλίδης: Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε με τα εργαλεία «click away» και «click in shop» τη Δευτέρα

«Είμαστε τεχνικά ολοκληρωμένοι, έτοιμοι και θα θέσουμε πρόταση ν' ανοίξει τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο πρωθυπουργός κι εμείς πρέπει να έχουμε αναπτύξει όλο το τεχνικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της αγοράς», δήλωσε το μεσημέρι της Τρίτης ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης μιλώντας στο «Πρακτορείο FM».

Ο κ. Σταμπουλίδης εξήγησε ακόμη πως η μέθοδος «click away» σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα ενδύματα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Γι' αυτό είπαμε ότι μόνο για αυτούς τους κλάδους, θα υπάρξει το εργαλείο "click in shop", έτσι ώστε, με την τήρηση των μέτρων που ισχύουν, όπως μέχρι τέσσερα άτομα σε καταστήματα 100τμ και με ραντεβού, να μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει την αγορά που επιθυμεί. Αυτό πρέπει να γίνει ειδικά τώρα, που είναι η εκπτωτική περίοδο διότι αν δεν πουλήσουν αυτές οι επιχειρήσεις τα προϊόντα τους, πώς θα αγοράσουν -για παράδειγμα- τα ρούχα και τα παπούτσια της επόμενης σεζόν» τόνισε.

Θα πρέπει να υπάρξει προτεραιοποίηση στις κατηγορίες που θα ανοίξουν, καθώς υπάρχουν προϊόντα με εποχικότητα και αν μείνουν ως απόθεμα θα χάσουν την άξια τους, και αυτό κινδυνεύει να δημιουργήσει δευτερογενή κρίση όταν ανοίξει η οικονομία, επισήμανε το πρωί μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100,3 και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Από την πλευρά τους πάντως μέλη της Επιτροπής, όπως ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί για την επαναλειτουργία της αγοράς και κυρίως για το click in shop. Συγκεκριμένα, ο κ. Γώγος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δεν λειτουργεί ούτε το click away. Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in the shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα».

Η τελική απόφαση ωστόσο, θα ληφθεί αφού προηγουμένως έχει συζητηθεί από την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων και οι σχετικές ανακοινώσεις εφόσον δοθεί το «πράσινο φως», θα γίνουν από τον κ. Χαρδαλιά την Παρασκευή.