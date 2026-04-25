Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 150 χλμ/ώρα

Συνελήφθη χθες το βράδυ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, οδηγός μηχανής ο οποίος οδηγούμε την μοτοσικλέτα του με 150χλμ/ώρα, ενώ το όριο ήταν 50χλμ/ώρα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μηχανής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ