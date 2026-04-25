Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 150 χλμ/ώρα

Newsroom
Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μηχανής.

Συνελήφθη χθες το βράδυ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, οδηγός μηχανής ο οποίος οδηγούμε την μοτοσικλέτα του με 150χλμ/ώρα, ενώ το όριο ήταν 50χλμ/ώρα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μηχανής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider