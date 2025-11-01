Κρήτη: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου

Ένοπλη σύγκρουση δύο οικογενειών με διάφορες. Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες είναι και ανήλικα παιδιά και γυναίκες. 'Eπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Δύο νεκροί - ένας άνδρας και μια γυναίκα- και πολλοί τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά είναι σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο απολογισμός του μακελειού που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στον νομό Ηρακλείου μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Εκτός από του δύο νεκρούς υπάρχουν τέσσερις σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονται, ενώ κάποιοι μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στα Κέντρα Υγείας της Περιοχής.

Δύο οικογένειες πήραν τα όπλα, που είχαν εδώ και χρόνια προστριβές, και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες είναι και ανήλικα παιδιά και γυναίκες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης πρόκειται για μητέρα και κόρη της μίας οικογένειας και ο γιος της δεύτερης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομείο και κέντρα Υγείας προκειμένου προκειμένου να είναι ξεχωριστά οι οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο νησί σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Δημήτρης Μάλλιος, ο επικεφαλής του Ελληνικού FBI αλλά και ειδική μονάδα από την Δίωξη Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εκτός των άλλων υπηρεσιών έχουν επίσης επιστρατευτεί και τα ΕΚΑΜ Κρήτης.

Σημειώνεται ότι υπήρξε έκκληση της αστυνομίας, οι τραυματίες να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσοκομεία προκειμένου να μην συναντηθούν οι δύο οικογένειες. Για το λόγο αυτό γίνεται μεταφορά τραυματιών και στο ΠΑΓΝΗ παρότι δεν εφημερεύει. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση ένας τραυματίας έχει μεταφερθεί στο Βενιζέλειο και τρεις στο ΠΑΓΝΗ.

Βεντέτα

Ένα χρόνο πριν είχαν και πάλι πέσει πυροβολισμοί μεταξύ μελών των δύο οικογενειών χωρίς ευτυχώς τότε να υπάρξουν θύματα.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής στο Patris.gr, από θαύμα δε θρηνήσαμε τότε θύματα και έγινε από τους ψυχραιμότερους προσπάθεια σασμού η οποία και επιτεύχθη για μικρό όμως χρονικό διάστημα.

