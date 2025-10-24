Ρούτε: «Οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμη εάν θα δώσουν Τόμαχοκ στο Κίεβο» - Η Γαλλία θα παραδώσει πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι το θέμα ακόμη εξετάζεται.

«Επαφίεται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν» εάν θα δώσουν τους πυραύλους, επισήμανε ο Ρούτε στους ηγέτες που μετέχουν στη «Συμμαχία των προθύμων», τις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας σημείωσε επίσης ότι η κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της τι είδους όπλα θα παραδώσει στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ, είπε, έχουν δώσει και θα συνεχίσουν να δίνουν διάφορα οπλικά συστήματα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι η χώρα του θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να κατασκευάζει μόνη της αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα. Από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, το Κίεβο έχει αυξήσει την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας και περίπου το 60% των όπλων παράγονται στη χώρα. Ωστόσο, εξαρτάται ακόμη από τη Δύση σε ό,τι αφορά τα αντιαεροπορικά συστήματα και τους πυραύλους.

Για το θέμα του «Δανείου Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία που θα προέλθει από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είπε σε δημοσιογράφους ότι η Συμμαχία των Προθύμων θα πρέπει να καταλήξει σε μια λύση πριν από τα Χριστούγεννα «ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να χρηματοδοτήσει» το Κίεβο τα επόμενα χρόνια.

«Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό (…) και θα περιμένω μια απόφαση πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων», είπε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ζήτησε να υπάρξει «ταχεία δράση» ώστε να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηριχθεί το Κίεβο.

Aντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στέλνει η Γαλλία

Η Γαλλία θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, καθώς και καταδιωκτικά αεροσκάφη Mirage, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη βιντεοδιάσκεψη των συμμάχων του Κιέβου.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.

Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ