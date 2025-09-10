Euroleague: Στην Αθήνα το Final Four του 2026

Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αναδεικνύει τον στόχο της Euroleague Basketball να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες στους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης.

Το Final Four του 2026 είναι και επίσημα στην Αθήνα! Η Euroleague ανακοίνωσε και με τη «βούλα» πως το F4 της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025 - 2026 θα διεξαχθεί στην ελληνική πρωτεύουσα και το Telekom Center Athens, μετά από 19 χρόνια με τον πρόεδρο της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αλλά και τον CEO Παούλιους Μοτιεγιούνας, να αναφέρονται σε αυτή την απόφαση και τους λόγους που πάρθηκε. Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague για το Final Four 2026

Η Euroleague ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Το γήπεδο κατασκευάστηκε το 1994 και ανακαινίστηκε ριζικά ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενώ από τότε έχει αποτελέσει το σκηνικό για αναρίθμητες μπασκετικές στιγμές-ορόσημα.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί Final Four, μετά το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η διοργάνωση επιστρέφει σε ένα εμβληματικό γήπεδο, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Αθήνας στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με τεράστια μπασκετική παράδοση και ένα από τα πιο παθιασμένα κοινά στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 σε μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague Basketball. «Η Ελλάδα παραμένει βασική αγορά για την EuroLeague, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, ένα αφοσιωμένο φίλαθλο κοινό και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα ήταν μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε ένα ακόμη θεαματικό γεγονός».

Από την πλευρά του, ο CEO της Euroleague Basketball, Πάουλιους Μοτιεγιούνας, τόνισε: «Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις παραδοσιακές αγορές. Η αφοσίωση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την ιστορία της και το πάθος των φιλάθλων, την καθιστούν ιδανικό σκηνικό για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η στήριξή τους υπήρξε καθοριστική ώστε το Final Four να επιστρέψει στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε ξανά μια αξέχαστη εμπειρία».

Με αφορμή την ανάθεση από την Euroleague στην Αθήνα, του Final-4 του 2026, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα. Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας και για την πόλη μας. Υποδεχόμαστε τον Μάιο του 2026 τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης. Και είμαστε σίγουροι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι το πιο πετυχήμενο των τελευταίων ετών».