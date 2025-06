Αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία: Ο μοναδικός επιζών περιγράφει την εμπειρία του

Ο Βρετανός πολίτης ινδικής καταγωγής Ραμές Βισουοσκούμαρ, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία καθόταν στη θέση 11A κοντά στην έξοδο κινδύνου και κατάφερε να διαφύγει μέσω της σπασμένης πόρτας.

Ο μοναδικός επιζήσας της συντριβής αεροπλάνου της Air India που άφησε πίσω της πάνω από 240 νεκρούς, μίλησε για τη φρίκη να βλέπει ανθρώπους «να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια» του, διηγούμενος ότι ο ίδιος βγήκε από τη σπασμένη έξοδο κινδύνου αφού το αεροσκάφος προσέκρουσε σε εστία ιατρικής σχολής στην πόλη Αχμενταμπάντ.

Ο Βρετανός πολίτης ινδικής καταγωγής Ραμές Βισουοσκούμαρ, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία καθόταν στη θέση 11A κοντά στην έξοδο κινδύνου και κατάφερε να διαφύγει μέσω της σπασμένης πόρτας, φαίνεται σε βίντεο μετά την αεροπορική τραγωδία, να κουτσαίνει σε δρόμο, φορώντας ένα μπλουζάκι με λεκέδες από αίμα και έχοντας μώλωπες στο πρόσωπό του.

Amid the tragedy of the Air India plane crash, a remarkable story emerges: Vishwashkumar Ramesh, a British national from Leicester seated in 11A, was the sole survivor, escaping with only minor scratches. #AI171 #AirIndia #AirIndiaPlaneCrash pic.twitter.com/DK2nN74vo6

Αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε τον γύρο σχεδόν όλων των ειδησεογραφικών δικτύων της Ινδίας ύστερα από την πτώση, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, του Boeing 787-8 Dreamliner της Air India με προορισμό το Λονδίνο, το οποίο μετατράπηκε στη συνέχεια σε πύρινη σφαίρα, στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία εδώ και μια δεκαετία.

«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω πως επέζησα. Για μια στιγμή πίστευα ότι κι εγώ θα πεθάνω», δήλωσε σήμερα ο 40χρονος στο ινδικό κρατικό δίκτυο DD News από την κλίνη του στο νοσοκομείο.

British crash survivor Vishwash Kumar Ramesh describes his escape from the Air India plane in Ahmedabad.



Everyone on the plane died, except for him.https://t.co/czOsM5ZWRp pic.twitter.com/Va9cfnaILe

— Sky News (@SkyNews) June 13, 2025