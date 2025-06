Επαφή Γεραπετρίτη με Ιορδανό ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή

Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιορδανό ομόλογο του Ayman Al Safadi. Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Και οι δύο ΥΠΕΞ εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την ανησυχητική περιφερειακή κατάσταση και συμφώνησαν να συντονίσουν τις προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης για χάρη της σταθερότητας και της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής.

📞 between 🇬🇷 FM George Gerapetritis & 🇯🇴 DPM & FM Ayman Al Safadi on the latest developments in the Middle East

Both expressed concern over the alarming regional situation & agreed to coordinate efforts to prevent further escalation for the sake of regional stability & security pic.twitter.com/oPUthqWHe2

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025