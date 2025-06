Συνετρίβη αεροσκάφος της Air India με 242 επιβάτες και πλήρωμα

Ένα Boeing Dreamliner της Air India με 242 επιβάτες και πλήρωμα συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση από το Αχμενταμπάντ στη δυτική Ινδία, δήλωσαν την Πέμπτη τοπικοί αξιωματούχοι και ο αερομεταφορέας.

Ένα Boeing Dreamliner της Air India με 242 επιβάτες και πλήρωμα συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση από το Αχμενταμπάντ στη δυτική Ινδία, δήλωσαν την Πέμπτη τοπικοί αξιωματούχοι και ο αερομεταφορέας. Το αεροσκάφος είχε προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι στους επιβαίνοντες συμπεριλαμβάνονταν 169 Ινδοί πολίτες, 53 Βρετανοί, 7 Πορτογάλοι και ένας Καναδός.

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU

