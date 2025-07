Ισχυρός σεισμός 8,8 Ρίχτερ ανοικτά των ακτών της Ρωσίας - Συναγερμός για τσουνάμι σε όλο τον Ειρηνικό

τσουνάμι στη Ρωσία και στην Ιαπωνία και προκαλώντας έκτακτες προειδοποιήσεις στους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον ωκεανό αυτόν.

Σεισμός 8,8 βαθμών, ο ισχυρότερος στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχεδόν 73 χρόνια, καταγράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και στην Ιαπωνία και προκαλώντας έκτακτες προειδοποιήσεις στους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον ωκεανό αυτόν.

Το τσουνάμι ήδη πλημμύρισε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας.

«Το τσουνάμι πλημμύρισε τμήματα της πόλης-λιμένα Σέβερο-Κουρίλσκ (...) Ο πληθυσμός είχε απομακρυνθεί εσπευσμένα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. Βίντεο, τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη αυτή, με πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκων.

Eyewitness footage shows tsunami waves crashing onto the coastal town of Severo-Kurilsk in Russia's Sakhalin region following an earthquake in Kamchatka. . . . . . . . #WIONUncut #Russia #Tsunami #TsunamiWARNING pic.twitter.com/eAglrfBlJB

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, ο πληθυσμός της οποίας απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

Ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή από το 1952, όπως ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και Reuters. Τότε ήταν μεγέθους 8,7 βαθμοί

Παράλληλα, απευθείας πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 8 βαθμών, κατόπιν αναθεώρησε την εκτίμησή του προς τα πάνω, στους 8,7 και τελικά στους 8,8 βαθμούς. Η δόνηση καταγράφτηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σε βάθος 20,7 χιλιομέτρων, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

🚨BREAKING: Massive 8.0 quake strikes off Kamchatka, Russia.



Part of the volatile Ring of Fire, this region has a deadly history—1952, 1959, now 2025.



Tsunami alerts issued for Russia, Japan, Hawaii, Alaska, and Guam. NOAA’s DART 4G sensors triggered within minutes.… pic.twitter.com/Se3ioqk8ic

— mdtlion (@mdtlion) July 30, 2025