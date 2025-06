Αυστρία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από επίθεση σε σχολείο - Πιθανόν μαθητής ο δράστης που αυτοκτόνησε

Σε σημερινή του ανακοίνωση ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε την επίθεση «εθνική τραγωδία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους.

Τελευταία ενημέρωση 15:08

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς στην Αυστρία, μετέδωσαν σήμερα αυστριακά μέσα ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε.

Την είδηση επιβεβαίωσε η αυστριακή αστυνομία σε ανάρτησή της στο X εκτιμώντας ότι ο ένοπλος έδρασε μόνος του.

Εκτός από τους δέκα νεκρούς, 28 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Τουλάχιστον τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και ορισμένα από τα θύματα έχουν πυροβοληθεί στο κεφάλι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung, ο δράστης ήταν μαθητής και θεωρούσε τον εαυτό του θύμα εκφοβισμού. Ο φερόμενος ως δράστης λέγεται ότι βρέθηκε νεκρός σε μία από τις τουαλέτες.

BREAKING: The mayor of Graz says nine people are dead after a school shooting in Austria, according to the Austria Press Agency.



This includes the suspect, seven students and an adult, mayor Elke Kahr said.



Sky's @SiobhanRobbins has the latest.https://t.co/rpzRb6tH6f pic.twitter.com/qrZFmyo7OW

— Sky News (@SkyNews) June 10, 2025