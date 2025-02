Τα τρελά στατιστικά του Super Bowl

Το Super Bowl είναι ένα τεράστιο event, ένα brand ουσιαστικά που όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο των σπορ, όπου καμιά φορά το ίδιο το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη μοίρα

Ακόμα ένα Super Bowl πέρασε στην ιστορία, με τους Philadelphia Eagles να κερδίζουν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους (η πρώτη ήταν το 2018), επικρατώντας των Kansas City Chiefs με σκορ 40-22, παίρνοντας εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του 2023.

Το Super Bowl είναι ένα τεράστιο event, ένα brand ουσιαστικά που όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο των σπορ, όπου καμιά φορά το ίδιο το αγωνιστικό κομμάτι περνά σε δεύτερη μοίρα. Δείτε παρακάτω ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά στατιστικά από αυτό που κατά πολλούς αποτελεί το μεγαλύτερο θέαμα στον αθλητισμό...

22,6 εκατομμύρια Αμερικανοί εκτιμάται ότι θα δηλώσουν «ασθένεια» και δεν θα πάνε σήμερα Δευτέρα στη δουλειά λόγω του Super Bowl, μία αύξηση 40% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Υπολογίζεται ότι 68 εκατομμύρια Αμερικανοί έπαιξαν τουλάχιστον ένα στοίχημα για το Super Bowl. Αυτή αποτελεί μία αύξηση 35% σε σύγκριση με πριν από δύο χρόνια. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Παιγνίων, το συνολικό ποσό που παίχθηκε σε νόμιμο στοιχηματισμό ξεπέρασε τα 1.39 δισ. δολάρια.

Οι Αμερικανοί κατανάλωσαν περίπου 162 εκατομμύρια λίβρες φτερούγες κοτόπουλου την Κυριακή παρακολουθώντας τον αγώνα. Σύμφωνα με το United Food and Commercial Workers Union, η συγκεκριμένη Κυριακή του Φεβρουαρίου είναι η δεύτερη ημέρα μεγαλύτερης κατανάλωσης τροφίμων στις ΗΠΑ, μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

164.000 δολάρια είναι το ποσό που κέρδισε κάθε παίκτης της νικήτριας ομάδας του Super Bowl.

To γήπεδο όπου πραγματοποιήθηκε ο τελικός, το Caesars Superdome πρόσθεσε σουίτες στο πλαίσιο της αξίας 560 εκατ. δολαρίων ανακαίνισης του για να προετοιμαστεί για το Super Bowl. Αυτές πουλήθηκαν έναντι 500 και 750.000 δολαρίων, τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνονταν 25 εισιτήρια, φαγητό και αλκοόλ, ένα ποσό περίπου 20.000 έως 30.000 ανά άτομο.

Οι τιμές των εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 62% από πέρυσι. Πολλοί υποστήριξαν ότι αυτό συνέβη λόγω του γεγονότος ότι το κοινό είχε κουραστεί να βλέπει τους Chiefs να πρωταγωνιστούν ή λόγω του ότι το Caesar Superdome είναι το μεγαλύτερο γήπεδο που φιλοξένησε Super Bowl τα τελευταία 14 χρόνια (με χωρητικότητα 83.000 θεατών).

Το φθηνότερο εισιτήριο για το Super Bowl LIX ήταν αξία 4.800 δολάρια. Τα εισιτήρια στις καλύτερες θέσεις, ξεπέρασαν τις 45.000 δολάρια.

Το κόστος ενός διαφημιστικού σποτ 30 δευτερολέπτων ήταν 7 εκατ. δολάρια κατά την διάρκεια μετάδοσης του Super Bowl από το κανάλι FOX. Πρόκειται για μία αύξηση 18.566% από το εναρκτήριο Super Bowl το 1967, όταν ένα διαφημιστικό σποτ κόστιζε μόλις 37.500 δολάρια.

Το πρώτο Super Bowl είχαν παρακολουθήσει 60 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τον αγώνα της Κυριακής είδαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια. Το Super Bowl XLIX το 2015 κατέχει το ρεκόρ με 114,4 εκατομμύρια θεατές.

Ο Saquon Barkley, ένας από τους πιο διάσημους παίκτες των Philadelphia Eagles που κέρδισαν χθες το Super Bowl, το 2021 είχε ανακοινώσει πως θα μετέτρεπε όλα του τα εισοδήματα από συμφωνίες μάρκετινγκ σε bitcoin χρησιμοποιώντας την εφαρμογή πληρωμών Strike. Η τιμή τότε του bitcoin ήταν περίπου 35.000 δολάρια. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες οικονομικές αποφάσεις που είχε πάρει ποτέ αθλητής στην ιστορία.

Saquon Barkley announced that, moving forward, he will take 100% of his marketing money in Bitcoin. pic.twitter.com/WZcuZ6Gbdl

— ESPN (@espn) July 14, 2021