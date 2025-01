ΗΠΑ: Ο Μασκ επικρίνει το σχέδιο επένδυσης 500 δισ. στην ΑΙ που παρουσίασε ο Τραμπ

Ο Ίλον Μασκ επέκρινε χθες, Τετάρτη, το σχέδιο για μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που είχε παρουσιασθεί την προηγουμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ίλον Μασκ επέκρινε χθες, Τετάρτη, το σχέδιο για μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που είχε παρουσιασθεί την προηγουμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι εταίροι αυτής της νέας κοινής επιχείρησης «δεν έχουν τα χρήματα» για να το χρηματοδοτήσουν, κάτι που αμφισβήτησε ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μια κοινή εταιρεία με την ονομασία Stargate, η οποία προβλέπει να διαθέσει «τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια» σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη Stargate μετέχουν η εξειδικευμένη στο «cloud» Oracle, η γιγάντια ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων SoftBank και η εταιρεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης OpenAI (ChatGPT). Μεταξύ των χρηματοδοτών του σχεδίου είναι επίσης το επενδυτικό ταμείο MGX, που υποστηρίζεται από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο επικεφαλής της SoftBank Μασαγιόσι Σον διευκρίνισε πως η κοινή επιχείρηση «θα αρχίσει να διαθέτει αμέσως 100 δισεκατομμύρια δολάρια», με στόχο να φθάσει συνολικά μέσα σε τέσσερα χρόνια τα 500 δισεκατομμύρια.

«Δεν έχουν τα χρήματα» για να χρηματοδοτήσουν αυτό το πρόγραμμα, υποστήριξε χθες, Τετάρτη, από το λογαριασμό του στο X ο Ίλον Μασκ.

They don’t actually have the money

— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2025