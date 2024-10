Επίθεση με drone της Χεζμπολάχ εναντίον της κατοικίας του Νετανιάχου

Απόπειρα απάντησης από τη Χεζμπολάχ αποτελεί η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εκτοξεύθηκε εναντίον της ιδιωτικής κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις ότι ένα drone προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε μια «δομή» σ' αυτή την παραλιακή πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

«Ένα drone εκτοξεύθηκε προς την κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του Νετανιάχου.

Δεν είναι σαφές αν η κατοικία είναι η «δομή» στην οποία είχαν αναφερθεί νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ήδη εδώ και καιρό για λόγους ασφαλείας, τόσο ο Μ. Νετανιάχου, όσο και η οικογένειά του δεν διαμένουν εκεί.

