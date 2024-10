Ιράν: Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις στη χώρα έως αύριο τις 06:00

Η κίνηση του Ιράν πιθανώς να αποτελεί προάγγελο της Ισραηλινή επίθεσης, όπως αυτή προαναγγέλθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια του χτεσινού του διαγγέλματος.

Οι πτήσεις από όλα τα αεροδρόμια του Ιράν ακυρώνονται από τις από τις 9 μ.μ. την Κυριακή, μέχρι τις 6 π.μ. τοπική ώρα (0230 GMT) τη Δευτέρα ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα εκπρόσωπο του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

The spokesman for Iran's Civil Aviation Organization told state-run media the flights are being cancelled for "operational limitations."

Back in April, following Iran's missile attack on Israel, flights across Iran were suspended for nearly 48 hours. https://t.co/5ZJHjpEcjL

— Iran International English (@IranIntl_En) October 6, 2024