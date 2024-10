Διάγγελμα Νετανιάχου: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί στην επίθεση του Ιράν και αυτό θα κάνουμε

Πλέον θεωρείται ότι είναι θέμα ωρών για να λάβουν τόπο τα αντίποινα του Ισραήλ. Σε κατάσταση συναγερμού ο στρατός ενόψει της επετείου της επίθεσης της Χαμάς.

Διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό απευθύνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, το οποίο θεωρείται ως προάγγελος της ισραηλινής απάντησης στο Ιράν για την πυραυλική επίθεση της περασμένης Τρίτης. Μάλιστα, πλέον θεωρείται ότι είναι θέμα ωρών για να λάβουν τόπο τα αντίποινα του Ισραήλ.

«Το Ιράν βρίσκεται πίσω από όλες τις απειλές εναντίον μας. Εκτόξευσαν εκατοντάδες πυραύλους εναντίον μας σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ούτε το Ισραήλ θα τη δεχτεί» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in his Video Speech earlier to the Israeli Public, “Iran launched Hundreds of Missiles against us in one of the Largest Attacks in History. No Country in the World would accept such an Attack, Israel will not accept it either.… pic.twitter.com/SoRMpUzJmy

