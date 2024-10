Μέση Ανατολή: Ολονύκτιο ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Γάζα

Για την πιο βίαιη νύχτα από τη έναρξη των εχθροπραξιών κάνουν λόγο λιβανέζικα ΜΜΕ. Τουλάχιστον 21 νεκροί στη Γάζα από αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους.

Τεράστια διαδοχικά χτυπήματα έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Όπως δήλωσαν έγιναν εκρήξεις σε όλη την πόλη οι οποίες ήταν ορατές από αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Τα πλήγματα έγιναν μετά από βομβαρδισμούς ημερών από το Ισραήλ στα προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, σκοτώνοντας τον ηγέτη της Σαγιέντ Χασάν Νασράλα και πιθανώς τον διάδοχό του Χασέμ Σαφιεντίν, του οποίου η τύχη παραμένει άγνωστη.

Μάλιστα, σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μαζί του, ύστερα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης που φέρεται να τον είχε στόχο.

Λιβανέζικα μέσα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Βηρυτός δέχθηκε τουλάχιστον 30 ισραηλινά πλήγματα κάνοντας λόγο για την πιο βίαιη νύχτα από τη έναρξη των εχθροπραξιών.

🛑 More than 35 raids targeted Lebanon's capital Beirut Lebanon pic.twitter.com/8kGJKlpuIg

— Artistic Soul (@dr_artisticsoul) October 6, 2024