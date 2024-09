Επετειακό Greek Maritime Golf Event: 10 χρόνια γιορτής για το γκολφ και τη ναυτιλία

Γκολφ και ναυτιλία ταξιδεύουν μαζί τα τελευταία 10 χρόνια σε μια προσπάθεια ανάδειξης του σπουδαίου Ολυμπιακού αθλήματος και ενίσχυσης μη κερδοσκοπικών οργανισμών που έχουν πραγματική ανάγκη.

Το κορυφαίο τουρνουά γκολφ στην Ελλάδα, το Greek Maritime Golf Event γιόρτασε τη συμπλήρωση 10 ετών φιλοξενώντας για τρεις ημέρες, στην Costa Navarino, ανώτατα στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλίας, έχοντας ως σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό.

Το Greek Maritime Golf Event διοργανώθηκε στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2024 και περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο γκολφ και παράλληλες δράσεις.

Αγωνιστική Δράση με θέα στο Ιόνιο

Το Greek Maritime Golf Event συγκέντρωσε περισσότερα από 90 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που σχημάτισαν 23 ομάδες, των τεσσάρων ατόμων. Οι γκολφέρ αγωνίστηκαν σε ομαδικό επίπεδο στον βραβευμένο ως “World's Best Golf Venue” στα World Golf Awards 2023, προορισμό της Costa Navarino, παίζοντας γκολφ ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου. Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, διεξήχθη ο πρώτος αγώνας shotgun scramble στο International Olympic Academy Golf Course και το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου το πρωί, πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος αγώνας shotgun scramble στο The Hills Course.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, οι non-golfers είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Golf Clinic στο The Hills Course και να μάθουν τις βασικές αρχές του αθλήματος από τον αναγνωρισμένο Έλληνα PGA golfer και διοργανωτή του τουρνουά, Θάνο Καραντζιά. Τους συμμετέχοντες στο clinic καλωσόρισε ο General Manager Costa Navarino Golf, κ. David Ashington

Μοναδικές Εμπειρίες στα Γήπεδα της Costa Navarino

Η ομάδα παραγωγής του Greek Maritime Golf Event φρόντισε για την παροχή μιας πλούσιας εμπειρίας γκολφ καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Όλοι οι παίκτες απόλαυσαν στους σταθμούς τροφοδοσίας, την εξαιρετική πίτσα του La Cucina Italiana που ετοίμαζε το προσωπικό της στους ειδικούς φούρνους της, την αυθεντική ελληνική κουζίνα με μοναδικά σουβλάκια και burgers από τους έμπειρους ψήστες του Εστιατορίου Ποσειδωνία, με ελληνικά κρέατα της Aggelis Meatworks καθώς και φρέσκα φρούτα από τη Μεσσηνία.

Ενυδατώθηκαν με το φυσικό μεταλλικό και ανθρακούχο νερό μ. Artisan Water, το πρώτο ελληνικό premium artisan water που εμφιαλώνεται για πρώτη φορά σε αλουμινένιο κουτί και αποτελεί το πρώτο ελληνικό νερό που ανακυκλώνεται 100%, ήπιαν τη δροσιστική μπύρα Budweiser Budvar και δοκίμασαν τον μεσσηνιακό χυμό από φυσικά συστατικά Άθη Ρόδι. Οι γκολφέρ χρησιμοποίησαν για την προστασία τους τα πλούσια σε φυσικά συστατικά Messinian Spa αντηλιακά, που έχουν ως βάση το ελαιόλαδο Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του φετινού event, ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που αυτή η γιορτή του γκολφ έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε έναν ετήσιο θεσμό που συγκεντρώνει την παγκόσμια ναυτιλία. Είναι απίστευτο το πως έχει εξελιχθεί η διοργάνωση μέσα στα 10 χρόνια ζωής της.

Περάσαμε και δύσκολα χρόνια, όμως η αγάπη της ναυτιλίας για το γκολφ είναι αέναη και χαίρομαι πολύ που βλέπω γνώριμα και νέα πρόσωπα κάθε χρόνο να βρίσκονται κοντά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και συνεργάτες που συμβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια στη ‘γιγάντωση’ του Greek Maritime Golf Event καθώς επίσης, την ομάδα του γκολφ της Costa Navarino που φιλοξενεί στον premium προορισμό της τη διοργάνωσή μας».

Παίζοντας Γκολφ για Καλό Σκοπό

To Greek Maritime Golf Event ενίσχυσε μέσα από τις δράσεις του για ακόμα μία χρονιά τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Κατά τη διάρκεια του τουρνουά αλλά και της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές και τις νικήτριες ομάδες αντίστοιχα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούσαν απευθείας προς τον σύλλογο, κερδίζοντας πλούσια δώρα για καλό σκοπό. Το ποσό που συνέλεξε η διοργάνωση διατέθηκε στον σύλλογο «Η Φλόγα», που συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους, μοιράζεται τους φόβους και τις αγωνίες τους, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους και διεκδικεί ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας αυτών των παιδιών.

Τον σύλλογο «Η Φλόγα» εκπροσώπησε η κα. Ελένη Φερέτου. Οι Auction Partners που συνέβαλαν με πλούσια δώρα στην υλοποίηση του καλού σκοπού ήταν οι Costa Navarino, Athina Luxury Suites, Messinian Nest, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Porto Carras Grand Resort, Iliada Sunset Suites Naxos, Kois Accommodation, Petra & Fos Boutique Hotel & Spa, Marmari Bay Hotel, Quattro Suites, Namaste Boutique Apartments, Anama Restaurant, Kookoonari Beach Bar Restaurant και Premium Steakhouse Platanos.

Παράλληλα, πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή της εταιρείας Karnabakos που φιλοτέχνησε δύο εξαιρετικά αντικείμενα, έναν μοναδικό υγραντήρα χρώματος tiffany, με μασίφ ξύλο ισπανικού κέδρου στο εσωτερικό και μεταλλικά στοιχεία από μασίφ ασημί και ένα τασάκι πούρων που είχαν σχεδιαστεί ειδικά με έμπνευση το brand του Greek Maritime Golf Event και αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό δώρο προς αγορά από τα στελέχη της ναυτιλίας. Τον καλό σκοπό της διοργάνωσης στήριξε εμπράκτως αγοράζοντας και τα δύο αντικείμενα ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marine Tours.

Δύο εκπληκτικές βραδιές για τα στελέχη της ναυτιλίας

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, το 10ο επετειακό Greek Maritime Golf Event υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες στο Welcome Cocktail by Marine Tours, υπό τους ήχους του βιολιού. Τον κόσμο καλωσόρισε ο κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marine Tours, του κορυφαίου ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ν.Α. Ευρώπη, με μακρά παράδοση στην κάλυψη των επαγγελματικών ταξιδιωτικών αναγκών της ναυτιλιακής κοινότητας (Marine & Offshore Travel). Η εταιρεία Marine Tours στηρίζει τη διοργάνωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια και αγκαλιάζει κάθε χρόνο τις δράσεις της, αλλά και τον φιλανθρωπικό της σκοπό. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μοναδικά cocktail της Grey Goose, να γευτούν την premium vodka Grey Goose Altius και το premium μ. Artisan Water.

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου υλοποιήθηκε το Awards Gala by Teddy’s Speakeasy που περιλάμβανε μεταξύ άλλων τις βραβεύσεις των νικητών. Παρουσιαστής του gala ήταν ο EuroLeague Legend και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas. Σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και εκπλήξεις, υπό τους ήχους του σαξοφώνου, οι εμπνευστές και διοργανωτές του τουρνουά ο Θάνος Καραντζιάς και η Ειρήνη Βαγενά, βράβευσαν τις εταιρείες IRI/The Marshall Islands Registry, Mainline Shipping Company, Marine Logistics, Arrow Hellas, DNV και Marine Tours για τη διαχρονική τους προσφορά και στήριξη προς τη διοργάνωση-θεσμό, ενώ έσβησαν όλοι μαζί τα κεράκια στην τούρτα 10 χρόνων του Greek Maritime Golf Event. Highlight της βραδιάς ήταν η ειδική βράβευση που έγινε από τη διοργάνωση στον κ. Θεόφιλο Ξενακούδη Chief Commercial Officer / Managing Director, Piraeus-Greece της IRI/The Marshall Islands Registry για τα 10 χρόνια συνεισφοράς της εταιρείας στο τουρνουά, στον οποίο δόθηκε το συλλεκτικό pin flag της IRI/The Marshall Islands Registry που είχε τοποθετηθεί στο 1ο Greek Maritime Golf Event καθώς και μια φιάλη Blanton’s Bourbon Special Edition από το Teddy’s Speakeasy, το πρώτο flagship store Blanton’s στον κόσμο.

Όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν Blanton’s Bourbon, signature cocktails, premium spirits, κρασιά και χειροποίητα κουβανέζικα πούρα Habanos από το Teddy’s Speakeasy.

Το Teddy’s Speakeasy, μας μεταφέρει στην περιόδο της ποτοαπαγόρευσης και μας προσκαλεί σε ένα "κυνήγι" σπάνιων γεύσεων. Διατηρεί τον τίτλο Habanos Specialist στην Ελλάδα, διαθέτοντας μεγάλη γκάμα κουβανέζικων χειροποίητων πούρων.

Οι ομάδες και γκολφέρ που ξεχώρισαν στους αγώνες

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Οικονόμου, Κεχαγιά, Κονταξάκη, Τζιώτη. Τη βράβευση της πρώτης ομάδας πραγματοποίησε ο κ. Θεόφιλος Ξενακούδης Chief Commercial Officer / Managing Director, Piraeus-Greece της IRI/The Marshall Islands Registry, διεθνώς αναγνωρισμένης για την εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών της και τον υψηλής ποιότητας στόλο της. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Jansen, Ζέρβα, Shields, Μεϊμαρίδη ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Παπαδοπούλου, Heard, Gallagher, Cooper. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία.

Συγκεκριμένα, ο Κοσμάτος κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” και o Bishop το βραβείο “Longest Drive”. Στις νικήτριες ομάδες δόθηκαν δώρα από το Teddy’s Speakeasy και η δυνατότητα να ζήσουν μια prive εμπειρία με μοναδικής ποιότητας, αλλά και limited edition spirits, signature cocktails και fine dining, premium mega bottles της Grey Goose, ενώ σε όλους τους νικητές δόθηκαν πλούσια δώρα Messinian Spa. Οι νικητές των κατηγοριών “Closest to the Pin” και “Longest Drive” έλαβαν από έναν μοναδικό σάκο του γκολφ.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μια τσάντα με πλούσια δώρα από όλους τους χορηγούς του τουρνουά, ενώ φόρεσαν την επίσημη μπλούζα υψηλής ποιότητας της διοργάνωσης που σχεδίασε ο Official Clothing Partner του Greek Maritime Golf Event, η Under Armour.

Για τις VIP μετακινήσεις και μεταφορές του Greek Maritime Golf Event φρόντισε η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ως Premium Mobility Partner της διοργάνωσης.

Οι Χορηγοί που Πνέουν «Ούριο Άνεμο» για τη Διοργάνωση

Στο 10 ο Greek Maritime Golf Event συμμετείχαν κάποιες από τις σπουδαιότερες ναυτιλιακές εταιρείες από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsors ήταν οι Mainline Shipping Company και Marine Logistics.

Silver Sponsors ήταν οι Arrow Hellas, DNV και Marine Tours.

Bronze Sponsor ήταν το Teddy’s Speakeasy.

Official Clothing Partner ήταν η Under Armour.

Official Water ήταν το μ. Artisan Water.

Official Supporter ήταν η Grey Goose.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Beauty Partner ήταν η Messinian Spa.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Messinian Nest, Karnabakos, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel, La Cucina Italiana και Mind the Ad.

Supporters ήταν οι Budweiser Budvar, Aggelis Meatworks και Άθη Ρόδι.

Audio Visual Partner ήταν η Boo Productions.

Auction Partners ήταν οι Costa Navarino, Athina Luxury Suites, Messinian Nest, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Porto Carras Grand Resort, Iliada Sunset Suites Naxos, Kois Accommodation, Petra & Fos Boutique Hotel & Spa, Marmari Bay Hotel, Quattro Suites, Namaste Boutique Apartments, Anama Restaurant, Kookoonari Beach Bar Restaurant και Premium Steakhouse Platanos.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώθηκε από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production ανέλαβε το sports marketing agency of the year της ActiveMedia Group.

Tο τουρνουά απευθύνθηκε αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

#greekmaritimegolfevent #10thanniversary

