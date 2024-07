Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς σε επίθεση στο Ιράν

Το χτύπημα έγινε στην Τεχεράνη. Η άνανδρη επίθεση του Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμώρητη απειλεί η Χαμάς. Απειλές εκτοξεύει το Ιράν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:22

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, όπου είχε μεταβεί για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, του Μασούντ Πεζεσκιάν, χθες Τρίτη, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, κάνοντας λόγο για «ύπουλη σιωνιστική επιδρομή».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Χανίγια και ένα μέλος της φρουράς του, σκοτώθηκαν από την επιδρομή που είχε στόχο την κατοικία του στην ιρανική πρωτεύουσα, νωρίς το πρωί.

«Ο αδελφός, ο ηγέτης, ο μουτζάχιντ Ισμαήλ Χανίγια, ο αρχηγός του κινήματος, σκοτώθηκε σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή εναντίον του γραφείου του στην Τεχεράνη αφού παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε η Χαμάς.

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.

The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh's three sons - claiming they were terrorists. https://t.co/UzJbbSBhHW pic.twitter.com/uQLQFOJnYB

— Sky News (@SkyNews) April 10, 2024