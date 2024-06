ΗΠΑ: Πολλοί τραυματίες από σφαίρες σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας στο Ντιτρόιτ

Άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί κατά του κόσμου. Και παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες.

Κάπου δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν από σφαίρες σε δημοτικό υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας, όχι μακριά από την αμερικανική μεγαλούπολη Ντιτρόιτ, χθες Σάββατο περί τις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αστυνομία, κάνοντας λόγο για επίθεση «στα τυφλά».

Ο ύποπτος παρέμενε ασύλληπτος το βράδυ, πάντως η αστυνομία διαβεβαίωσε πως πιστεύει ότι τον έχει εντοπίσει σε κοντινό ακίνητο και τον έχει περικυκλώσει. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🚨#BREAKING: Numerous Law enforcement along with SWAT has surrounded a mobile home where the shooter Suspect is to believe to be located after shooting up 9-10 people including children ⁰⁰📌#Rochesterhills | #Michigan

⁰At this time, there is a heavy emergency response as… pic.twitter.com/qehgz2ra4S

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 16, 2024