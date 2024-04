Αυστραλία: Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ - Έξι νεκροί

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο δράστης είναι νεκρός. Υπάρχουν αναφορές για οκτώ τραυματίες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:30

Νεκρός είναι ο ύποπτος για τις πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι σε ένα εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έξι άτομα έχασαν τη ζωή του, ανάμεσα τους και ο δράστης της επίθεσης, ενώ υπάρχουν οκτώ τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Όπως έγινε γνωστό, πριν ο δράστης πέσει νεκρός από τα πυρά μιας αστυνομικού, μαχαίρωσε ένα βρέφος και τη μητέρα του.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από ένα εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, μετά από υποψίες για επίθεση με μαχαίρι, όπως ανέφερε η ειδησεογραφική σελίδα news.com.au.

Μία αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε ένα πολυσύχναστο από κόσμο εμπορικό κέντρο κοντά στην Ακτή Μπόντι, μετά από τις πληροφορίες για επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), σύμφωνα με την ίδια ειδησεογραφική σελίδα.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ένας από τους μάρτυρες δήλωσε ότι είδε μία γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος πριν ο ίδιος, βρει καταφύγιο σε ένα κοσμηματοπωλείο.

Η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθη ανθρώπων να εγκαταλείπουν το εμπορικό κέντρο, ενώ περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφταναν στην περιοχή.

Οι αστυνομικές αρχές παρότρυναν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Σίδνεϊ, ένας άντρας που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης, δέχθηκε πυροβολισμό στο εμπορικό κέντρο, μετά από αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις κατά πολιτών με μαχαίρι.

BREAKING:

First video showing the Sydney terrorist after having been shot by a female police officer.

Several people stabbed to death

Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/DHxeXmRuAo

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024