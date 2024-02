ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την ολοκλήρωση ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης που εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Greece welcomes the completion of the ratification process approving #Sweden's 🇸🇪 accession to @NATO. This is a historic step both for Sweden and the North Atlantic Alliance#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/SE307P0Wre

