Time: Η Τέιλορ Σουίφτ πρόσωπο της χρονιάς

Eίναι η «πρώτη προσωπικότητα του κόσμου των τεχνών που ονομάζεται Προσωπικότητα της Χρονιάς για την επιτυχία της ως καλλιτέχνιδα», αναφέρει το Time.

Πρόσωπο της χρονιάς 2023 ανακηρύχθηκε από το αμερικανικό περιοδικό Time η Αμερικανίδα σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ.

H τραγουδίστρια, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια την καριέρα της στο Νάσβιλ, «πατρίδα» της κάντρι μουσικής, βάζει ακόμα μια διάκριση στο βιογραφικό της που είναι γεμάτο με επιτυχίες και ρεκόρ. Τόσο τα άλμπουμ της ή τις επανεκτελέσεις των τραγουδιών της εκτοξεύονται συχνά στις πρώτες θέσεις του αμερικανικού Billboard.

Το Time υπογραμμίζει ότι η ερμηνεύτρια των επιτυχιών "Shake It Off" και "Cruel Summer", η οποία διαδέχεται τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι η «πρώτη προσωπικότητα του κόσμου των τεχνών που ονομάζεται Προσωπικότητα της Χρονιάς για την επιτυχία της ως καλλιτέχνιδα».

Ο αρχισυντάκτης του Time τονίζει ότι από το 1927 η εν λόγω διάκριση απονέμεται συχνά σε επικεφαλής κρατών ή τιτάνες της βιομηχανίας, όμως «η Τέιλορ Σουίφτ βρήκε τον τρόπο να υπερβεί τα σύνορα και να αποτελέσει μια πηγή φωτός».

«Επειδή έχτισε έναν κόσμο που της ανήκει αλλά και που κάνει χώρο σε τόσο πολλούς, επειδή έκανε την ιστορία της έναν παγκόσμιο θρύλο, επειδή προσέφερε χαρά σε μια κοινωνία που την είχε απεγνωσμένα ανάγκη, η Τέιλορ Σουίφτ είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς 2023 του Time», έγραψε ο Σαμ Τζέικομπς.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME's 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX

— TIME (@TIME) December 6, 2023