ΕΕ: Κοντά σε ενεργειακό deal μετά την υπέρβαση της γαλλογερμανικής διαφωνίας για την πυρηνική ενέργεια

«Είναι ένας συμβιβασμός που θέτει μια ισορροπία και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα τον τηρήσουμε», δήλωσε η Agnes Pannier-Runacher, υπουργός της Γαλλίας για την ενεργειακή μετάβαση. «Επιτρέπει στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ελιγμών και ανάληψης δράσης με βάση το δικό τους ενεργειακό μείγμα».

Συμφωνία επετεύχθη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναδιαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης αφού η Γερμανία και η Γαλλία ξεπέρασαν ένα αδιέξοδο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πυρηνικής ενέργειας που εμπόδιζε την πρόοδο για μήνες.

Η συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν τώρα να ξεκινήσουν συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τελική της μορφή, ενισχύοντας την πιθανότητα να εφαρμοστεί πριν από τις περιφερειακές εκλογές τον Ιούνιο, και ενδεχομένως ακόμη και μέχρι το τέλος του έτους. Όλες οι χώρες υποστήριξαν τη συμφωνία εκτός από την Ουγγαρία.

Η συμφωνία υπογράφηκε αφού η Γερμανία υποστήριξε έναν συμβιβασμό που επιτρέπει στη Γαλλία να παρέχει επιδοτήσεις για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των υφιστάμενων πυρηνικών αντιδραστήρων της, αλλά με περιορισμούς για να αποτραπεί ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη βιομηχανία της. Η Γαλλίδα υπουργός Ενέργειας έσπευσε να επισημάνει ότι η συμφωνία της Τρίτης θα πρέπει να διατηρηθεί και στις επόμενες διαπραγματεύσεις με το κοινοβούλιο.

Η συμφωνία θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της εξάπλωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αποδυνάμωση του ρόλου του φυσικού αερίου στον καθορισμό των ευρωπαϊκών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, που συντάραξαν την ΕΕ πέρυσι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι χώρες βλέπουν τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην κλιματική μετάβαση.

Ο συμβιβασμός, που ήταν ισπανικής έμπνευσης, η οποία κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, επανέφερε στους κανόνες της αγοράς ενέργειας την κρατική υποστήριξη για υπάρχουσες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

The #ElectricityMarketDesign will make the market more resilient to any future price shocks coming from gas markets, but as well prepares for a decarbonised future. It also brings more certainty for the electricity sector to trigger investments in #cleanenergy infrastructure. pic.twitter.com/ZeCWs8BiUv

— Kadri Simson (@KadriSimson) October 17, 2023