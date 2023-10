Ισραήλ: Ρουκέτες της Χαμάς πέφτουν στη Σντερότ

Οι κάτοικοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία για άλλες περιοχές της χώρας.

Κάτοικοι της πόλης Σντερότ στο νότιο Ισραήλ επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία για άλλες περιοχές της χώρας, για να γλιτώσουν από τις ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Χαμάς, απ' τη Λωρίδα της Γάζας.

According to the municipality, the rocket landed in Sderot, causing a fire. pic.twitter.com/VVoBWEUFEy

