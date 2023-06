Ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο στη Ρουμανία

Το Petromidia βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρουμανίας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ανατολική Ευρώπη.

Iσχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο διυλιστήριο Petromida, στη Ρουμανία, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Βίντεο καταγράφουν μαύρους καπνούς να βγαίνουν από τις εγκαταστάσεις.

Romania, explosion at Petromidia Refinery on the Black Sea. pic.twitter.com/3Slgbg74EM

