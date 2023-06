Σαράντης: Στο 5% κατήλθε το ποσοστό της Goldman Sachs

Tην μείωση του ποσοστού της Goldman Sachs στο 5% ανακοίνωσε η εταιρεία Σαράντης την Τετάρτη.

Tην μείωση του ποσοστού της Goldman Sachs στο 5% ανακοίνωσε η εταιρεία Σαράντης την Τετάρτη.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της αναφέρει:

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”), στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την 20 Ιουνίου 2023 από την εταιρεία The Goldman Sachs Group, Inc. ότι, λόγω πώλησης μετοχών, κατά την 16 Ιουνίου 2023, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η The Goldman Sachs Group, Inc. συνολικά κατέχει στην Εταιρεία έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων επιχειρήσεών της κατήλθε του 5%.