Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κρατούν πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Στενό του Χορμούζ

Το Ιράν συνέλαβε σήμερα το υπό παναμαϊκή σημαία ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Niovi στο Στενό του Χορμούζ, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο περιστατικό σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Το πλοίο Niovi, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Φουζάιραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περικυκλώθηκε από σκάφη των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης που το ανάγκασαν να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ανακοίνωσε ο 5ος αμερικανικός στόλος με έδρα το Μπαχρέιν.

On May 3 at approximately 6:20 a.m. local time, Panama-flagged oil tanker Niovi was seized by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) while transiting the Strait of Hormuz.

