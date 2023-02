ΥΠΕΘΑ: Ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδρίο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ολοκλήρωση της Μεσογείου

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η εξέταση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή της Μεσογείου, υπό το υφιστάμενο πλαίσιο των προκλήσεων και απειλών.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου υψηλού επιπέδου που διοργάνωσε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής 'Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, στο αμφιθέατρο «Υπ/σγός (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς» της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ολοκλήρωση της Μεσογείου υπό το υφιστάμενο πλαίσιο των προκλήσεων και των απειλών για τη διεθνή ασφάλεια» («Sustainable Development and Regional Integration in the Mediterranean within the Current Context of Security Challenges and Threats»).

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η εξέταση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή της Μεσογείου, υπό το υφιστάμενο πλαίσιο των προκλήσεων και απειλών για τη διεθνή ασφάλεια. Επιπλέον, μελετήθηκε ο αντίκτυπος αυτών των προκλήσεων και απειλών στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μεσογείου, οι συνέπειές τους στην εθνική ασφάλεια της χώρας μας και παρουσιάστηκαν στρατηγικές ολιστικού χαρακτήρα για την αντιμετώπισή τους.

Πριν από την έναρξη του συνεδρίου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του φονικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία.

Την έναρξη των εργασιων κήρυξε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας (ΥΦΕΘΑ) Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός 'Αμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης (μέσω βιοντεοσκοπημένου μηνύματος), ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΑ Αντώνιος Οικονόμου, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας , εκ μέρους του Α/ΓΕΕΘΑ και ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ, δρ Κωνσταντίνος Μπαλωμένος.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο γενικός διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ δρ Κωνσταντίνος Μπαλωμένος και ο πρώην επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ και πρώην υπουργός Εξωτερικών και Εθνικής 'Αμυνας Δημήτριος Αβραμόπουλος βράβευσαν τον υποναύαρχο ε.τ., πρόεδρο του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη, Παναγιώτη Λασκαρίδη, για την προσφορά του στο Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ως κεντρικοί ομιλητές/τριες (Keynote speakers) συμμετείχαν:

Η πρόεδρος του ΕΟΤ 'Αντζελα Γκερέκου,

Ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Patrick Maisonnave,

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου,

Ο διοικητής της Σχολής 'Αμυνας της Ινδίας ναύαρχος Sanjay Datt,

Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Ουκρανίας στην Ελλάδα Sergii Shutenko,

Η πρέσβης του Καναδά Anna-Karine Asselin,

Ο πρώην επίτροπος στην Κομισιόν και πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Δημήτριος Αβραμόπουλος.

Στις θεματικές ενότητες έλαβαν μέρος οι:

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης,

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη,

Ο υφυπουργός Παιδείας 'Αγγελος Συρίγος.

Ο γενικός διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών πρέσβης Λεωνίδας Ροκανάς,

Ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και καθηγητής Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ Ευάνθης Χατζηβασιλείου,

Ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννης Χρυσουλάκης,

Ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας του υπουργείου Εξωτερικών, αντιναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος,

Ο υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αθανάσιος Κοσμόπουλος,

Ο σύμβουλος Διπλωματίας του υπουργείου 'Αμυνας της Κύπρου Ανδρέας Ηλιάδης,

Ο πρέσβης της Αιγύπτου Omar Amer Youssef,

Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Matthew James Lodge,

Ο πρέσβης της Γερμανίας Dr Ernst Reichel,

Ο πρέσβης του Ισραήλ Noam Katz,

Ο πρέσβης της Κροατίας Aleksandar Sunko,

Η πρέσβης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Elisabeth Cardoso,

Ο πρέσβης της Αλγερίας Mahieddine Djeffal,

Εκ μέρους του πρέσβη του Βασιλείου του Μαρόκο, η Deputy Head of Mission Atika Karom,

Ο γενικός διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής του υπουργείου 'Αμυνας της Ιταλίας υποναύαρχος Gianfranco Annunziata,

Ο γενικός διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής του υπουργείου 'Αμυνας της Σλοβενίας Boštjan Pavlin,

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής του υπουργείου 'Αμυνας της Ισπανίας υποναύαρχος Juan Bautista Pérez Puig,

Ο γενικός διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής του υπουργείου 'Αμυνας της Πορτογαλίας ταξίαρχος Nuno Lemos Pires,

Η γενική διευθύντρια της διεύθυνσης Αμυντικών Θεμάτων της Μάλτας Carmen Buttigieg,

Ο βοηθός του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ για θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Σχεδιασμού Angus Lapsley,

Εκ μέρους του πρέσβη της Πορτογαλίας από το Institute of National Defence, ο Dr José Pedro Texeira Fernandes,

Ο καθηγητής Στρατηγικής του πανεπιστημίου Πειραιά δρ Αθανάσιος Πλατιάς,

Ο πρύτανης του College of Security and Global Studies American University in the Emirates, Dr Chahine Ghais,

Ο πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και Επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης,

Ο επικεφαλής της μονάδας E.2 (Τεχνολογίες για το Διάστημα, την Ασφάλεια και τη Συνδεσιμότητα), αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Ε (Διάστημα, Ασφάλεια και Μετανάστευση, Κοινό Κέντρο Ερευνών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεώργιος Γιαννόπουλος,

Η αναπληρωτής του διευθυντή Πολιτικής Ασφάλειας και 'Αμυνας και επικεφαλής του τμήματος Εταιρικών Σχέσεων και Ομάδας Δράσης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης του ΝΑΤΟ Dr Alison Weston,

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) Αναστάσιος Ροζολής,

Ο γενικός διευθυντής των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) Νικόλαος Κωστόπουλος,

Ο διευθυντής του Κέντρου Αριστείας του ΝΑΤΟ για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση καταστροφών Colonel Orlin Nikolov,

Η Λέκτωρ του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του πανεπιστημίου της Κρήτης Δρ. Μαρία Βλαχάδη,

Ο πρόεδρος της Armaz - Bagira Group (Ισραήλ) στρατηγός Arie Mizrachi,

Η αναπληρωτής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου 'Αμυνας και Ασφάλειας Maria Grazia Romano,

Ο επικεφαλής του ινστιτούτου Metis, Lecturer at Bundeswehr University Munich Dr Konstantinos Tsetsos,

Ο πρέσβης (ε.τ.) Αλέξανδρος Μαλλιάς.

Επιπλέον, παρακολούθησαν το συνέδριο:

Ο πρέσβης της Λιβύης Hamad Bashir Al-Mabrouk Bousayf,

Ο αναπληρωτής πρέσβης της Συρίας Roua Shurbaji,

Η πρέσβης της Τσεχίας Martina Petrovicova,

Η πρέσβης της Αλβανίας Luela Hajdaraga,

Ο αναπληρωτής πρέσβης της Φιλανδίας Jari Gustafsson.

Οι ξένοι συμμετέχοντες ήταν από Αλγερία, Αρμενία, Αυστρία, Καναδά, Κύπρο, Κροατία, Αίγυπτο, Εσθονία, Γαλλία, Φιλανδία, Γερμανία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λιβύη, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Τέλος στο συνέδριο συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία του College of Defence Management της Ινδίας.

