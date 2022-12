Ουκρανία: Αποκρούστηκαν 16 επιθέσεις των Ρώσων με drones

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του Κιέβου, Ολεκσεί Κουλέμπα, μεταξύ των drones που καταστράφηκαν ήταν 5 ιρανικά Shahed.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή πως απέκρουσε επιθέσεις από 16 «καμικάζι» drones της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τα drones στάλθηκαν από τα νοτιοανατολική και τον βορρά της χώρας και καταστράφηκαν από τις αμυντικά συστήματα αεράμυνας των Ουκρανών.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του Κιέβου, Ολεκσεί Κουλέμπα, μεταξύ των drones που καταστράφηκαν ήταν 5 ιρανικά Shahed. Ένα κτήριο καταστράφηκε από την κατάρριψη των drones χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί πολιτών.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με drones κατά ουκρανικών στόχων από τα μέσα Οκτωβρίου, καταφέρνοντας σημαντικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας τα οποία έχουν οδηγήσει σε μεγάλες διακοπές ηλεκτροδότησης στη χώρα.

Εξάλλου, το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW, «Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου») ανέφερε νωρίτερα ότι ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις στην περιφέρεια Λουγκάνσκ κι ετοιμάζεται για μεγάλη μάχη.

Ο στρατιωτικός κυβερνήτης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Χαϊντάι, έκανε επίσης λόγο μέσω Telegram για συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων και σφοδρές μάχες γύρω από την Κρεμνίνα.

Στη νότια ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικό UAV κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ένγκελς 2, βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών, σύμφωνα με τις αρχές. Η βάση αυτή, βαθιά στη Ρωσία, υπέστη δύο επιθέσεις τον Δεκέμβριο.