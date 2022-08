Η Άγκυρα συνεχίζει να μιλά για «ελληνικές παρενοχλήσεις» σε τουρκικά F-16

Η Άγκυρα υποστηρίζει πως στις 23 Αυγούστου «τουρκικά αεροσκάφη παρενοχλήθηκαν από το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-300 της Ελλάδας που βρίσκεται στην Κρήτη».

Συνέχεια στις κατηγορίες για προκλήσεις της Ελλάδας κατά μαχητικών αεροσκαφών της Τουρκίας δίνει η Άγκυρα την Κυριακή.

NEW: Greece operated S-300 radar locked on Turkish F-16s in the Aegean Sea on August 23, Turkey reveals

