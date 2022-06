Μπακογιάννης: Αυτή θα είναι η δεκαετία της Αθήνας - Το LSE «χαρτογράφησε» το DNA της ελληνικής πρωτεύουσας

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η Αθήνα έχει βρεθεί στην «τέλεια καταιγίδα».

«Τον 20ο αιώνα χτίζαμε τις πόλεις μας με γνώμονα το αυτοκίνητο, τον 21ο αιώνα πρέπει να χτίσουμε τις πόλεις μας, με γνώμονα τον άνθρωπο». Με αυτή τη φράση, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, έδωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ανοιχτής εκδήλωσης “The Athens Urban Age Forum - Liveable cities in the 21st century”, στο Σεράφειο, το στίγμα της προσπάθειας που καταβάλλει η σημερινή δημοτική αρχή της Αθήνας να δημιουργήσει μία πόλη φιλική και ανθεκτική για τους κατοίκους της.

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε το London School of Economics (LSE), το Alfred Herrhausen Gesellschaft και ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του διετούς προγράμματος “Athens Urban Age”. Σε αυτό, επιστήμονες από το LSE μαζί με Έλληνες ειδικούς, χαρτογράφησαν και ανέλυσαν το DNA της Αθήνας, αντιπαραβάλλοντας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πρωτεύουσας απέναντι σε εκείνα 15 άλλων πόλεων από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στα θέματα που αναλύθηκαν ήταν η κοινωνική και οικονομική ταυτότητα της πόλης, η στέγαση, οι μετακινήσεις, οι ελεύθεροι χώροι, το πράσινο, η πυκνότητα δόμησης, η διοικητική οργάνωση και τα χαρακτηριστικά των γειτονιών της Αθήνας.

«Είναι η πρώτη φορά που η πόλη μας συνεργάζεται σε κάτι τόσο σημαντικό με ένα πανεπιστήμιο όπως το London School of Economics. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο των γνώσεων μας και του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζουμε, διαχειριζόμαστε και ζούμε μέσα στην πόλη», ανέφερε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε: «Η Αθήνα αποτελείται από 129 γειτονιές. Στην πράξη, βλέπουμε την πόλη από “κάτω προς τα πάνω”, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ποιότητα στην καθημερινή ζωή. Τους τελευταίους 30 μήνες, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών μας ύστερα από μία δύσκολη δεκαετία».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η Αθήνα έχει βρεθεί στην “τέλεια καταιγίδα”, καθώς παλεύει με τη βαριά “κληρονομιά” των περασμένων δεκαετιών, τον κακό πολεοδομικό σχεδιασμό, τη βιαστική και αποσπασματική λήψη αποφάσεων, την οικονομική, προσφυγική και πρόσφατη υγειονομική κρίση. Εμφανίστηκε βέβαιος, ωστόσο, ότι η Αθήνα όχι απλώς ανακάμπτει, αλλά βρίσκεται στη φάση μιας αλματώδους πορείας προς τα εμπρός. «Βαδίζουμε γρήγορα για να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο της τελευταίας δεκαετίας. Αυτή, όχι μόνο μπορεί, αλλά και θα είναι η δική μας δεκαετία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπακογιάννης, υπογράμμισε ακόμη, τη σημασία της ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα στις πόλεις, καθώς αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους. «Μάθαμε πολλά, καθώς αγωνιζόμαστε να βελτιωθούμε, να γίνουμε περισσότερο δημιουργικοί και αποτελεσματικοί», είπε και αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικά παραδείγματα πόλεων όπως το Μιλάνο, το Παρίσι, το Λονδίνο, η Βιέννη και η Βαρκελώνη από τις οποίες η ελληνική πρωτεύουσα, έχει αντλήσει καλές πρακτικές. «Στην Αθήνα, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Για ό,τι έχουμε κάνει, υπάρχουν ακόμη πολύ περισσότερα να γίνουν», σημείωσε και αναφέρθηκε στην πρόκληση της τρέχουσας δεκαετίας: «Θα δείξει η Αθήνα αύξηση στα ποσοστά της απογραφής του 2031 παρά τις τάσεις στα δημογραφικά στοιχεία; Εάν ναι, τότε θα ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει», είπε.

Στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την Αθήνα, την οποία συντόνισε ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς, συμμετείχαν ο Ricky Burdett, καθηγητής Αστικών Σπουδών στο London School of Economics και διευθυντής του ερευνητικού κέντρου LSE Cities, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη μητροπόλεων σε όλο τον κόσμο, ο Jean Louis Missika, Αντιδήμαρχος Παρισίων (2014-2020) για την πολεοδομία, την αρχιτεκτονική, την οικονομική ανάπτυξη και την ελκυστικότητα της πόλη, η Μαρία Βασιλάκου, πρώην αντιδήμαρχος Βιέννης, ο Γιώργος Πανέτσος, καθηγητής αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ο Tony Travers αναπληρωτής πρύτανης της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής του LSE.

Οι συμμετέχοντες μίλησαν για τις ιδιαιτερότητες της Αθήνας και τις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται τα επόμενα χρόνια για την πόλη, αλλά και για τις δυνατότητες της ελληνικής πρωτεύουσας να γίνει βιώσιμη για τους κατοίκους της, ανακτώντας ποιοτικό, δημόσιο χώρο. Οι ομιλητές μοιράστηκαν, επίσης, εμπειρίες από τις δικές τους πόλεις, έδωσαν συμβουλές για την προοπτική της Αθήνας ως προς την ταυτότητά της και επισήμαναν ότι οι σύγχρονες πόλεις πρέπει, πρωτίστως, να είναι φιλικές για τις οικογένειες.