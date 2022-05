Ουκρανία: Με την επικεφαλής του ΔΝΤ συνομίλησε ο Ζελένσκι - «Σημαντικός εταίρος το Ταμείο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως συζήτησε με την γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για την ανάγκη οικονομικής υποστήριξης της ουκρανικής οικονομίας.

«Το ΔΝΤ είναι ένας σημαντικός εταίρος μας. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω εποικοδομητική συνεργασία για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο twitter.

Continued the dialogue with IMF Managing Director @KGeorgieva. Discussed the need for financial support of 🇺🇦 economy. The IMF is our important partner. We look forward to further fruitful joint work in maintaining financial stability of 🇺🇦.

