Ρωσικό αεροσκάφος έκανε παράκαμψη 15.000 χλμ. για να παραλάβει τους 12 διπλωμάτες από την Ελλάδα

Το FlightRadar24 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η πτήση έφθανε τα 15.163 χλμ., απόσταση «σχεδόν όσο η μεγαλύτερη εμπορική πτήση του κόσμου μεταξύ Σιγκαπούρης και Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή».

Ρωσικό αεροπλάνο που στάλθηκε από τη Μόσχα για να παραλάβει τους απελαθέντες Ρώσους διπλωμάτες από την Ελλάδα και στη συνέχεια από την Ισπανία αναγκάστηκε να κάνει παράκαμψη 15.000 χιλιομέτρων λόγω της απαγόρευσης πτήσεων από την ΕΕ, αναφέρει το BBC το οποίο επικαλείται την ιστοσελίδα παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων FlightRadar24.

«Παρά το γεγονός ότι η Ισπανία και η Ελλάδα παραχώρησαν κατ' εξαίρεση τη δυνατότητα στο αεροσκάφος να εισέλθει στον εναέριο χώρο τους, οι πτήσεις κατευθύνθηκαν γύρω από χώρες που διατηρούν απαγορεύσεις στις ρωσικές πτήσεις», ανέφερε το FlightRadar24.

Υπενθυμίζεται πως η επίμαχη απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών από πλευράς Αθήνας είναι επιφέρει την οργή και την εκτόξευση απειλών από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για μια «άνευ προηγουμένου κίνηση» στις ρωσοελληνικές σχέσεις επισημαίνοντας ότι «θα απαντήσουμε καταλλήλως».

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world's longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) April 19, 2022