Ουκρανία: Αυξάνονται οι πιέσεις για παράδοση στη Μαριούπολη - Νέες αναφορές για εγκλήματα πολέμου

Τελευταία ενημέρωση 11:07

Στον απόηχο των γεγονότων στην Μπούτσα, οι μάχες συνεχίζουν να μαίνονται σφοδρές στην Ουκρανία, με τις πολιορκούμενες δυνάμεις να αναφέρουν πως αναμένουν κορύφωση των επιθέσεων γύρω από το Κίεβο, ενώ οι ΗΠΑ εκτιμούν πως η Ρωσία εισέρχεται σε νέα φάση του πολέμου, σε μια στιγμή που υπάρχουν νέες αναφορές για εγκλήματα πολέμου.

Έτσι, τουλάχιστον 11 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 62 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στη Μικολάγιφ, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Κιμ μέσω Telegram αργά χθες Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σενκέβιτς είχε κάνει λόγο νωρίτερα σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην ίδια πλατφόρμα για 10 νεκρούς και 46 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία κι ένα ορφανοτροφείο χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά. Από τη Μικολάγιφ αναχώρησαν κάπου 120 άμαχοι με λεωφορεία χθες, πρόσθεσε ο δήμαρχος Σενκέβιτς.

Στην Αβντιίβκα (ανατολικά) σκοτώθηκαν δύο άμαχοι, δήλωσε εξάλλου ο Πάβλο Κιριλένκο, ο περιφερειάρχης του Ντανιέτσκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας περιμένει ότι η ρωσική επίθεση στην πολιορκημένη πόλη Χάρκοβο θα κλιμακωθεί, δήλωσε εκπρόσωπός του αργά χθες Δευτέρα.

Τα ρωσικά στρατεύματα ετοιμάζονται να κυριεύσουν την πόλη, είπε ο Ολεξάντρ Μοτούζιανικ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, στην εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Φθάνουν ενισχύσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, πρόσθεσε.

Η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έλαβε πάνω από 7.000 αναφορές για ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην περιφέρεια του Κιέβου.

Η ουκρανή γενική εισαγγελίας Ιρίνα Βενεντικτόβα δήλωσε πως τα περισσότερα θύματα εντοπίζονται στην Μποροντιάνκα, βορειοδυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Η γενική εισαγγελία διενεργεί ήδη έρευνες για εγκλήματα πολέμου στην Ιρπίν, στην Μπούτσα και στο Βόρτσελ, πρόσθεσε.

Η Ουκρανία και δυτικές κυβερνήσεις ερίζουν ότι ρώσοι στρατιωτικοί διέπραξαν σφαγές αμάχων.

Η Μόσχα αρνείται πως οι δυνάμεις της διέπραξαν δολοφονίες αμάχων και αποκαλεί τις εικόνες με τα πτώματα των αμάχων, που έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, «σκηνοθετημένες».

Ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ντένις Μοναστίρσκι δεσμεύτηκε από την πλευρά του ότι θα γίνει ταχεία ανεξάρτητη έρευνα και τεκμηρίωση για τις φρικαλεότητες στην πόλη Μπούτσα.

«Μόλις επισκευαστούν οι γέφυρες που ανατίναξαν οι Ρώσοι κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους, οι ειδικοί θα αποκτήσουν πρόσβαση», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού συμμετέχει στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, διαβεβαίωσε ο υπουργός συμπληρώνοντας ότι διεθνείς ειδικοί θα ενταχθούν προσεχώς στις έρευνες.

Η Ρωσία κάλεσε για ακόμη μια φορά τις ουκρανικές δυνάμεις στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας Μαριούπολη να καταθέσουν τα όπλα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις και οι ξένοι μισθοφόροι θα μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια από την πόλη και να μεταβούν σε περιοχές ελεγχόμενες από το Κίεβο μέσω διαδρόμου διαφυγής σήμερα το πρωί, δήλωσε ο ρώσος υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ. «Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα έχουν εγγυημένες τις ζωές τους», διαβεβαίωσε ο ρώσος ανώτερος αξιωματικός.

Ο ίδιος ανήγγειλε ότι θα γίνει νέα προσπάθεια για να απομακρυνθούν άμαχοι και ξένοι υπήκοοι από την πόλη σήμερα. Τις τελευταίες ημέρες, υποστήριξε ο υποστράτηγος Μιζίντσεφ, η ουκρανική πλευρά εμπόδισε επανειλημμένα την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη.

First major surrender of Ukrainian forces in Mariupol, reportedly 267 marines. pic.twitter.com/w5c5U3j4zG

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 4, 2022