Το «the Boardroom» έρχεται στην Ελλάδα

Το the Boardroom είναι δημιούργημα μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας για χώρο δικτύωσης που αφορά καταξιωμένες γυναίκες επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιρροής (senior executives). O στόχος του είναι η προετοιμασία και υποστήριξη ικανών γυναικών με υψηλή κατάρτιση, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια και να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στην στρατηγική ανάπτυξη των εταιριών.

Προερχόμενο από τη Ζυρίχη, όπου αριθμεί πάνω από 100 μέλη, C-level και ExCom level γυναίκες από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς, το the Boardroom στον ένα χρόνο παρουσίας του επεκτείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την Ευρώπη, μεταξύ άλλων, στη Γερμανία, τη Δανία και την Ελλάδα.

Το the Boardroom, το οποίο ιδρύθηκε στην Ελβετία από την Ελληνίδα Ντιάνα Μαρκάκη ως personal business case στο πλαίσιο των ΕΜΒΑ σπουδών της στο Harvard Business School, έχει αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση στην προετοιμασία επίδοξων μελών ΔΣ, με γνώμονα την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της ποικιλομορφίας και ένταξης (diversity, equity and inclusion) σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, η οποία βασίζεται σε τέσσερις (4) πυλώνες:

Εκπαίδευση για επίδοξα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων (Board Education),

Leadership development και εκμάθηση από ομότιμους (peer learning),

Strategic networking με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών σε θέσεις επιρροής, και

Προβολή θετικών προτύπων (role models) από όλον τον κόσμο, με τη λογική "you can't be what you can't see".

Η επιλογή της χώρας μας από την Ελληνίδα ιδρύτρια Ντιάνα Μαρκάκη τη δεδομένη στιγμή μόνο τυχαία δεν είναι. Η ελληνική νομοθεσία από το 2020 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 25% των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, οφείλει να αποτελείται από γυναίκες. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019, στην Ελλάδα λιγότερο από το 10% των ατόμων σε τέτοιες θέσεις ήταν γυναίκες.

Η κα Ντιάνα Μαρκάκη, διεθνής δικηγόρος και investment banker με πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια, αναφέρει ότι «Ενόψει της επιβολής των ποσοστώσεων είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο συμβολικός διορισμός γυναικών, και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προετοιμασία και υποστήριξη ικανών και καταρτισμένων γυναικών προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια, με στόχο τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης».

Το the Boardroom στην Ελλάδα έχει επίσης αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με τις εταιρείες Stanton Chase, ως αποκλειστικό Board Leadership Advisor, την Deloitte, ως αποκλειστικό Corporate Governance και Thought Leadership Advisor, και τη Norton Rose Fulbright, για νομικά θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στην Ελλάδα το the Boardroom υποστηρίζεται ενεργά από την Eurobank. Η Eurobank, η πρώτη τράπεζα μέλος του Boardroom, υιοθετεί ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση της συμπερίληψης, αυτονόητα και στο πεδίο της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Για τη συμμετοχή της Eurobank, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου, σημείωσε: «Στην Eurobank πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία των γυναικών στον Οργανισμό. Εμπιστευόμαστε τις ικανότητες, τα ταλέντα, τη διορατικότητά τους και αναγνωρίζουμε την πολύπλευρη και πολύτιμη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη. Σε αυτό το πνεύμα, η Τράπεζα συμμετέχει και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για την ισότιμη και αξιοκρατική πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και διευκολύνει την ανέλιξη των γυναικών σε ανώτατα επίπεδα ιεραρχίας».

O κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε: «Στη Deloitte διαχρονικά στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που προάγουν τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και στον χώρο εργασίας. Η προτεραιοποίηση αυτού του ζητήματος αντικατοπτρίζεται στις δράσεις ενδυνάµωσης των γυναικών στον οργανισµό µας, οι οποίες αποτελούν το 47% των εργαζοµένων, ενώ πάνω από το 30% κατέχουν ηγετική θέση. Ενδεικτικά αναφέρω την κοινότητα “She Leads” που αναλαμβάνει το coaching και mentoring γυναικών που προετοιμάζονται να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στον οργανισμό καθώς και το “Her.Net” που έχει στόχο την υποστήριξη των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα. Πιστεύουμε ότι το the Boardroom μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις γυναίκες να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν τις ηγετικές θέσεις που τους αναλογούν στην ελληνική κοινωνία και επιχειρηματικότητα.»

Μέλη του Advisory Board του the Boardroom στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένα στελέχη από την οικονομική, ακαδημαϊκή, και επιχειρηματική κοινότητα, όπως η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, η κ. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΥΔΑΠ και Καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο Αθηνών, η κ. Χριστίνα Λιβαδά, Επίκ. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ, ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte στην Ελλάδα, ο κ. Μάνος Πανώριος, Διευθύνων Σύμβουλος της Stanton Chase στην Ελλάδα, και ο κ. Γιάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος ΔΣ της Olympia Group και μέλος ΔΣ του ΣΕΒ.

Το the Boardroom δέχεται μέλη μόνο κατόπιν πρόσκλησης ή υποψηφιότητας, ενώ το προφίλ των υποψήφιων μελών και των υψηλόβαθμων στελεχών που υποστηρίζουν επίσημα την πρωτοβουλία εξετάζεται προσεκτικά από ανεξάρτητο Admissions Committee, το οποίο ελέγχει ότι πληρούνται τα κριτήρια επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και ποικιλομορφίας δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και κλαδικής εξειδίκευσης των μελών.