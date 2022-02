Παρανάλωμα 1.100 Porsche μετά από φωτιά σε φορτηγό πλοίο στον Ατλαντικό

Παρανάλωμα του πυρός εκτιμάται πως έχουν γίνει τα περίπου 4.000 οχήματα που βρίσκονταν στο φορτηγό σκάφος Felicity Ace, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το βράδυ της Τετάρτης ενώ έπλεε ανοιχτά των Αζόρων της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ωκεανό.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το φορτηγό πλοίο είχε αποπλεύσει την Τρίτη στις 10 Φεβρουαρίου από το γερμανικό λιμάνι Έμντεν και κατευθυνόταν προς τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, έμφορτο με χιλιάδες ετοιμοπαράδοτα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 1.100 Porsche και περίπου 200 Bentley.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει σαφή τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ τα 22 μέλη του πληρώματος εκκένωσαν το σκάφος, με την βοήθεια μελών της πορτογαλικής ακτοφυλακής, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή απώλειες.

A mammoth cargo ship believed to be carrying thousands of vehicles including 1,100 Porsches was on fire and drifting off the coast of the Azores on Thursday after its 22 crew members were rescued from the vessel.https://t.co/tSsMhlim89

— The New York Times (@nytimes) February 18, 2022