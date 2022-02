Μαργαρίτα Μπαλμασέντα στο Reader: «Όχι, δεν θα θυσιαστεί η Ουκρανία για να ικανοποιηθεί η Ρωσία»

Επτά χρόνια μετά την κρίση στην Κριμαία, το μπαρούτι των όπλων στα σύνορα με τη Ρωσία βρίσκεται ακόμη στην ατμόσφαιρα, την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για ρωσική εισβολή την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου. Με την έλευση του 2022, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ότι είναι έτοιμος να κάνει πόλεμο με την Ουκρανία (κάποιοι, βέβαια, μιλούν και για μπλόφα) και τους ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών και ΗΠΑ να του λένε να κάνει πίσω γιατί έρχονται κυρώσεις.

Κάθε μέρα - από την πρώτη του 2022 - οι εξελίξεις στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία είναι καταιγιστικές. Πρέσβεις φεύγουν από το Κίεβο με κυβερνητικές εντολές, η Δύση απειλεί τον Πούτιν ότι θα υπάρξουν ποινές αν πραγματοποιήσει τις απειλές του και από την άλλη ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύεται το μοναδικό «όπλο» με το οποίο μπορεί να κάνει ζημιά στη διεθνή οικονομία: Αυτό δεν είναι άλλο από το φυσικό αέριο. Στον απόηχο των εξελίξεων, η Μαργαρίτα Μπαλμασέντα, καθηγήτρια Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Seton Hall, συνεργάτης στο Ουκρανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Χάρβαρντ και συγγραφέας του νέου βιβλίου «Russian Energy Chains: the Remaking of Technopolitics from Siberia to Ukraine to the European Union», μιλά στο Reader.gr για το πώς βιώνουν οι Ουκρανοί τις ιαχές του πολέμου και τι προβλέπει για την επόμενη ημέρα.

