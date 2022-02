Κομισιόν: Στόχος η παραγωγή μικροτσίπ να φτάσει το 20% της παγκόσμιας αγοράς ως το 2030

«Έχουμε θέσει ως στόχο η παραγωγή μικροτσίπ, να φτάσει το 20% της παγκόσμιας αγοράς ως το 2030», δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας τoν «Ευρωπαϊκό Νόμο για τα Chips» (EU Chips Act) που προτείνει η Επιτροπή.

Σε μια αγορά που θα διπλασιαστεί μέχρι το 2030, αυτό σημαίνει «τετραπλασιασμό της παραγωγής ημιαγωγών στην Ευρώπη», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι σήμερα η ΕΕ έχει το 9% της παγκόσμιας αγοράς σε αυτόν τον κλάδο.

«Με τον "Eυρωπαϊκό Nόμο για τα Chips" συνδυάζουμε επενδύσεις, ρυθμιστικό πλαίσιο και τις απαραίτητες στρατηγικές συνεργασίες για να κάνουμε την Ευρώπη ηγέτη σε αυτήν την τόσο σημαντική αγορά», είπε η φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση, παγκοσμίως, για τα Chips που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας. «Είναι απαραίτητα για τα αγαθά που χρησιμοποιούμε καθημερινά», είπε, αλλά η πανδημία είχε επίπτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού, με αποτέλεσμα η παραγωγή (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία) να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι, τόνισε: ο πρώτος είναι βραχυπρόθεσμος και αφορά την αύξηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ σε μελλοντικές κρίσεις για να μπορεί να αποφεύγει τις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο δεύτερος είναι μεσοπρόθεσμος για να καταστεί η Ευρώπη «βιομηχανικός ηγέτης σε αυτή η τη στρατηγική αγορά».

Ο «Ευρωπαϊκός Νόμος για τα Chips», θα στηριχθεί με σημαντικές επενδύσεις, είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής. Θα επιτρέψει 15 δισ. ευρώ επιπλέον δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέχρι το 2030 και 30 δις ευρώ δημόσιες επενδύσεις που έχουν ήδη προγραμματίσει, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του «Horizon Europe», ή μέσω των εθνικών προϋπολογισμών. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια αυτά θα συνδυαστούν με περαιτέρω μακροπρόθεσμες ιδιωτικές επενδύσεις.

This ambition will be backed with considerable investment.

The #EUChipsAct will enable €15 billion in additional public and private investment by 2030.

On top of the €30 billion already planned from #NextGenerationEU for example.

The #EUChipsAct will be a game-changer. pic.twitter.com/UCweIwTUZq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 8, 2022