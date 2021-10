Νορβηγία: Δανός πολίτης ο δράστης των επιθέσεων με τόξο - Πέντε οι νεκροί

Άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο χθες Τετάρτη στην Κονγκσμπέργκ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία, προτού συλληφθεί, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

«Μπορώ δυστυχώς να επιβεβαιώσω ότι έχουμε πέντε νεκρούς και δύο τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο Εϊβίντ Ος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), πάντως, σύμφωνα με τον Εϊβίντ Ος, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο ένας είναι αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ, μια από τις αρκετές τοποθεσίες όπου έγιναν οι επιθέσεις του άνδρα.

A suspect arrested after killing and injuring several people by shooting arrows with a bow in #Kongsberg , #Norway pic.twitter.com/tPTJrkYRtd

— EMEA Intel (@emea_intel) October 13, 2021