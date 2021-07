Φον Ντερ Λάιεν: Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες

H EE είναι έτοιμη να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτησή της στο Twitter.

Αναλυτικά, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε: «oι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών στο Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, καθώς και εκείνων που έχασαν τα σπίτια τους».

Η ίδια προσέθεσε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει. Οι πληγείσες χώρες μπορούν να προσφύγουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας».

My thoughts are with the families of the victims of the devastating floods in Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands and with those who have lost their homes.

The EU is ready to help.

Affected countries can call on the EU Civil Protection Mechanism.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2021